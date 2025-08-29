２９日前引けの日経平均株価は前日比１８５円８２銭安の４万２６４２円９７銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億４２７万株、売買代金概算は２兆４０８億円。値上がり銘柄数は６１１、値下がり銘柄数は９３３、変わらずは７４銘柄だった。



日経平均株価は下落。前日の米株式市場では、ＮＹダウは７１ドル高と上昇し最高値を更新した。米経済指標が堅調だったことなどが好感された。ただ、東京市場では、日経平均株価が前日まで２日続伸していたこともあり持ち高調整の売りが先行している。下げ幅は一時２００円を超えた。為替が１ドル＝１４６円台後半にやや円高で推移していることも警戒された。半導体関連や小売り、自動車株などが安い。



個別銘柄では、ディスコ<6146.T>やレーザーテック<6920.T>が安く、川崎重工業<7012.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が軟調。トヨタ自動車やホンダ<7267.T>が安く、良品計画<7453.T>やイオン<8267.T>が下落した。半面、フジクラ<5803.T>やソフトバンクグループ<9984.T>、古河電気工業<5801.T>が高く、電通グループ<4324.T>が急伸した。



出所：MINKABU PRESS