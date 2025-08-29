IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン）が、自身のInstagramを更新。軍服姿を公開した。

【写真】IVEウォニョンの軍服姿 他【動画】EXOカイと同伴入隊するIVEウォニョン。「転科者」ep.97

■ボサボサの髪で呆然とするウォニョンの姿も

これは、YouTubeチャンネル『ootb STUDIO』のバラエティ企画「転科者」に出演した際のオフショット。ロングヘアを緩く巻いたウォニョンの敬礼ショット（1枚目）をはじめ、抜群のスタイルで軍服を着こなした全身ショット（4、5、14枚目）、ヘルメットをかぶった自撮りショット（10、11枚目）、ウィンクショット（16、17枚目）の他、胸に縫い付けられた名札の写真（8枚目）や、ヘアセット中の写真（9枚目）など、敬礼動画を含む20枚がポストされた。

「転科者」では、MCを務める、EXO（エクソ）のKAI（カイ）と“同伴入隊”し、山中をランニングしたり、厳しいトレーニングを行ったウォニョン。その過酷さを物語るかのように、投稿の最後は、ボサボサになった髪と疲れた切った表情で呆然とするウォニョンの写真でオチが付けられている。

SNSには、「軍服ウォニョン可愛すぎないか」「マジで美しい」「このウォニョンのビジュ普通にAI超えてる」「バランス凄すぎて」など絶賛の声の他、「軍体験コンテンツおもろすぎる」「カイとウォニョンの予想外のケミ意外とよかった笑」「ふたりの絡みが最高すぎる」など、「転科者」の感想も多く見られる。

■動画：EXOカイと同伴入隊するIVEウォニョン。「転科者」ep.97

