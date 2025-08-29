飲んでお口を整える新習慣を提案。pHバランスウォーター「MODOSH」発売
アサヒグループジャパンは9月下旬まで、関東圏の一部の歯科医院で、pHバランスウォーター「MODOSH(モドッシュ)pHバランスウォーター」のテスト販売を実施している。
MODOSH(モドッシュ)pHバランスウォーター
同商品は、pH9.0の弱アルカリ性飲料。食事や飲み物で酸性に傾いた口をリフレッシュする。
シトラスフレーバーの爽やかな味わいが特徴で、無糖・無果汁のため日常使いが可能。食後や外出時、スポーツなどさまざまなシーンで活用でき、子どもから高齢者まで手軽に始められる"飲む口活(くちかつ)"を提案している。
価格は1本210円、3本600円、6本1,150円。
アサヒグループジャパンは、新たな事業分野の開拓やAI技術の活用などを推進するため、Future Creation Headquartersを2023年1月に創設。介護・看護事業者向け口腔状態評価アプリ提供や宇宙ビジネスへの投資、大学との共同研究開始など、既存事業とのシナジーの創出に取り組んでいる。
