¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ­¤Ë²Í¶õ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢¸½¶â700Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÅÔÎ©¹â¹»¶µ»Õ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º¾µ½¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÎ©Âç¹¾¸Í¹â¹»¤Î¶µ»Õ¡¦ÂçÊ¿¤Ê¤ëÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¡¢50Âå¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»Å»ö¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÌ±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ÆÏÂ²ò¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤½¤ÎÏÂ²òÄ´½ñ¤Î¼Ì¤·¤ò¸«¤»¡¢¸½¶â700Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢·î¤Ë2²ó¤Û¤É²ñ¤¦´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2¿Í¤Ï¼ÚÍÑ½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ­ºÜ¤µ¤ì¤¿½»½ê¤ËÂçÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿ÃËÀ­¤¬ÏÂ²òÄ´½ñ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Âºß¤·¤Ê¤¤»ö·ïÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¡£»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼Ú¤ê¤¿¥«¥Í¤ÏÊÖ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£