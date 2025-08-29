キタニタツヤ＆『教育番組』タマがMC！人が抱える不安やつらい気持ちに寄り添う番組公開
キタニタツヤが、『教育番組』とのコラボ映像『タマといっしょ』を公開した。
■8月30日・31日にもあらたな動画を公開予定！
本動画は、8月29日から31日の3日間実施される『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』にて公開されたもの。事前にキタニタツヤは全日程に出演すること、テーマは「教育」であることだけは発表されていたが、詳細は明らかにされていなかった。
特別番組『タマといっしょ』は、キタニタツヤとSNSを中心に大きな人気を集める『教育番組』のキャラクター・タマがMCとして、人が抱える不安や生きるのがつらいという気持ちに寄り添う番組、なのだが…。詳しくはぜひ、YouTubeに公開されている中身をチェックしてみよう。
キタニタツヤは8月30日・31日にも動画公開を控えている他、31日にはボカロPとしての名義、こんにちは谷田さんとしても「“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん」として参加する。
■配信情報
『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』
◇キタニタツヤ テーマ「教育」
08/29（金）11:50～ 『タマといっしょ』
08/30（土）15:20～ 教育II
08/31（日）21:05～ 教育III
◇「“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん」
08/31（日）19:55～
■リリース情報
2025.08.31 ON SALE
こんにちは谷田さん
DIGITAL ALBUM『Eingebrannt』
2025.09.10 ON SALE
キタニタツヤ
SINGLE「まなざしは光」
■関連リンク
『教育番組』公式サイト
https://kyoiku-tv.com/
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/