日経225先物：29日正午＝120円安、4万2700円
29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円安の4万2700円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2642.97円に対しては57.03円高。出来高は1万8521枚となっている。
TOPIX先物期近は3076ポイントと前日比15ポイント安、現物終値比2.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42700 -120 18521
日経225mini 42705 -110 295641
TOPIX先物 3076 -15 33577
JPX日経400先物 27595 -115 2578
グロース指数先物 780 +4 1420
東証REIT指数先物 1920.5 +2 115
株探ニュース
