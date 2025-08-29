　29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円安の4万2700円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2642.97円に対しては57.03円高。出来高は1万8521枚となっている。

　TOPIX先物期近は3076ポイントと前日比15ポイント安、現物終値比2.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42700　　　　　-120　　　 18521
日経225mini 　　　　　　 42705　　　　　-110　　　295641
TOPIX先物 　　　　　　　　3076　　　　　 -15　　　 33577
JPX日経400先物　　　　　 27595　　　　　-115　　　　2578
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　　+4　　　　1420
東証REIT指数先物　　　　1920.5　　　　　　+2　　　　 115

株探ニュース