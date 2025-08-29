フレッシュネスバーガー、秋限定「マッシュルームチーズバーガー」2品とクラフトレモネード2品発売

ハンバーガーチェーン『フレッシュネスバーガー』は、秋の定番「マッシュルームチーズバーガー」2品を発売する。世界三大きのこの「ポルチーニ」と「トリュフ」のソースをそれぞれ使った、2種のバーガーをラインアップしている。

また、人気のクラフトレモネードシリーズから、旬の国産りんごを使用した「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ(ICE)」「クラフトアップルジンジャーレモネード(HOT)」を発売。

いずれも、2025年9月3日から10月14日までの期間限定で、全国の店舗(球場店舗･動物園店舗を除く)で販売される。

フレッシュネスバーガー、秋の新作メニュー

〈「マッシュルームチーズバーガー」概要〉

イタリアの高級食材「ポルチーニ」のスペシャルソースを使用した「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」は、2025年で5年連続･通算7回目の販売となる秋の定番メニュー。さらに今年は、フレンチの香りの象徴である「トリュフ」のスペシャルソースを使った新作「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」が登場し、全2品をラインアップする。

「マッシュルームチーズバーガー」ポスターイメージ

いずれも、9〜12月に旬を迎える「国産生マッシュルーム」を大きくカットし、素材本来の旨みや香りを生かした。スライスでは味わえない食べ応えのある食感が楽しめる。さらに、店内で30秒グリルすることで、香ばしさと歯ごたえを引き出した。食べ応えのあるクォーターパウンド(113g)のプレミアムビーフパティに、濃厚なレッドチェダーチーズをのせることで、とろける味わいを引き立てる。

◆「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」税込890円

5年連続、7回目の登場となる、ファンの多いポルチーニクリームソースをリニューアル。濃厚でクリーミーな味わいと白ワインを加えてコクを増し、よりリッチで芳醇な味わいに仕立てた。ソースの中にみじん切りのマッシュルームを加え、素材感も向上している。

フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」

◆「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」税込890円

2025年秋の新味。赤ワインとスパイスを効かせた濃厚デミグラスソースに、上品なトリュフの香りを加え、「本格的なデミグラスソース」の味わいに仕立てた。

フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」

〈「クラフトアップルジンジャーレモネード」概要〉

「クラフトレモネード」シリーズから、甘すぎず、スパイスをほどよく効かせた「クラフトアップルジンジャーレモネード」を発売する。

シャキッとした食感とみずみずしい甘みの国産りんごを、店内でカット。自家製ジンジャーソースとハチミツに漬け込むことで、りんご本来の風味にスパイスのアクセントとまろやかな甘さを重ね、奥深い味わいに仕立てた。仕上げには、同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスをトッピングしている。りんごのすっきりとフルーティーな甘みと芳醇な香り、爽やかなレモンの酸味、ピリッと辛いジンジャーのスパイス感が味わえる。アイスはソーダで爽快に仕立て、ホットはジンジャーの香りが広がり、体の芯から温まる。りんごをたっぷりと使った華やかな見た目で、飲んだ後は付属のフォークでりんごを食べて楽しめる。

「クラフトアップルジンジャーレモネード」ポスターイメージ

◆「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ(ICE)」

フレッシュネスバーガー「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ(ICE)」

◆「クラフトアップルジンジャーレモネード(HOT)」

フレッシュネスバーガー「クラフトアップルジンジャーレモネード(HOT)」

いずれも単品540円、プレミアムセットに+100円で選択可能(各税込)