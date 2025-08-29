8月8日の記録的大雨と先週の台風12号で県内では計1580棟の住宅が壊れたり、浸水する被害が確認されています。一方、災害に便乗した悪質な修理業者に注意が必要です。



8月8日、県内は線状降水帯が2度発生し記録的な大雨に見舞われ、先週には台風12号が県本土を横断し、猛威を振るいました。



県のまとめによりますと、8月8日の記録的大雨では住宅が壊れたり浸水するなどの被害が霧島市や姶良市を中心に1359棟。先週の台風12号では南さつま市や南九州市など8つの市で221棟の被害が確認されています。





日常を取り戻すための復旧活動が進む中、注意が必要なのが悪質な修理業者です。（鹿児島市消費生活センター・大杉竜也所長）「自然災害後は、災害に便乗した悪質商法のトラブルが増える傾向にある」鹿児島市では、8月8日からこれまでに、悪質な修理業者についての相談は入っていないものの、一層の注意が必要だと言います。（鹿児島市消費生活センター・大杉竜也所長）「近所の人がすでに修理を依頼していて、今契約しないと修理の順番が遅くなるとか、不安を煽って契約を急がせるケースがある。修理が必要なのか、その費用が適正なのかという判断はその場では難しいと思うので、まずは契約をその場で結ばない」焦って契約を結ばずに、複数の業者から見積もりをとることが大事だということです。