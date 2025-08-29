ジャーナリストの安藤優子さんが２９日、自身のＳＮＳを更新。手料理を披露した。

インスタグラムで「いつものキッチン居酒屋アンドー開店（笑）」と伝えた安藤さん。料理が並んだ食卓のショットをアップした。

「あるもので、コブサラダ」と一品目。「ハム、鶏ハム、トマト、きゅうり、アボカド、うずらの卵、枝豆。ドレッシングは市販のコブサラダドレッシングで」「残ったアボカドとむき枝豆、海老でマスタードソース和（あ）え」「やっこは、お塩とオリーブオイルにザクザクアーモンドをのせて」「牡蠣（カキ）はいただきもの。ぷっくりの牡蠣が美味（おい）しい！」「お揚げさんはカリカリに焼いて。かつお節たっぷりね」「メインは麻婆茄子（マーボーナス）のつもりが（笑）冷蔵庫に救済を待っていたパプリカを入れて、麻辣（マーラー）炒（いた）めに」「〆（シメ）のご飯は、ツルヤさんの生姜（ショウガ）ご飯の素と揚げ玉を混ぜて、海苔（ノリ）をたっぷりのせました。揚げ玉って本当にいい仕事します（笑）」とバラエティー豊富なメニューを一品ずつ写真を添えて紹介した。

この投稿には「うんまそう〜」「おウチごはん、落ち着きますよね〜」などの声が寄せられている。