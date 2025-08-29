ÃË½÷500¿Í¤¬²óÅú¡Ö¾Æ¤Æù¤Ç¹¥¤¤ÊÉô°Ì¡×1°Ì¤¬È½ÌÀ¡ª¡¡¼Â¤Ï¡Ô¥Ï¥é¥ß¤ÏÀÖ¿ÈÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡Ú¾Æ¤Æù¤ÎÆü¡Û
¡¡8·î29Æü¤Ï¡Ö¾Æ¤Æù¤ÎÆü¡×¡£¡Ö¤ä¡Ê8¡Ë¤¤Ë¡Ê2¡Ë¤¯¡Ê9¡Ë¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢1993Ç¯¤Ë»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¦Á´¹ñ¾ÆÆù¶¨²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿µÇ°Æü¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÇ°Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÏÂµí¡¦¹ñ»ºµíÆÚÆù²·¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¾®ÀîÃÜ»º¿©ÉÊ¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬¡Ö¾Æ¤Æù¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ20Âå¤Î1³ä¡Ö¥ì¥Ð¡¼¡×¤òºÇ½Å»ë¡©
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î12Æü¡¢Ä¾¶áÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë1²ó°Ê¾å¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÁ´¹ñ¤Î20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×500¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¾Æ¤Æù¤ÎÉô°Ì¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ1°Ì¤Ï¡Ö¥«¥ë¥Ó¡×¡Ê35.6¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¾Æ¤Æù¤Î²¦Æ»¡ÉÉô°Ì¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥í¡¼¥¹¡×¡Ê21.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥é¥ß¡×¡Ê16.4¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¡¦ÀÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤Î¤¦¤Á30.0¡ó¤¬¡Ö¥¿¥ó¡×¤òºÇ½Å»ë¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¿¥ó»Ö¸þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¸½¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ20Âå¤Î10.0¡ó¤¬¡Ö¥ì¥Ð¡¼¡×¤òºÇ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö±ÉÍÜ²Á¤Ø¤Î´Ø¿´¤äÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¥Ï¥é¥ß¡×¡Öµí¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢ÀÖ¿ÈÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µí¤Î°ß¤äÄ²¤ÈÆ±¤¸¡ÖÆâÂ¡Æù¡Ê¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î56.4¡ó¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀÁ´ÂÎ¤Ç52.0¡ó¡¢½÷ÀÁ´ÂÎ¤Ç60.8¡ó¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£½÷À¤ÎÊý¤¬8.8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤ÈóÇ§ÃÎÎ¨¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï20Âå¤Î61.0¡ó¡¢50Âå¤Î59.0¡ó¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯¡¢60Âå¤Î52.0¡ó¤¬ºÇ¤âÄã¤¤ÈóÇ§ÃÎÎ¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¾Æ¤ÆùÉô°Ì¤ÎÓÏ¹¥¡Ê¤·¤³¤¦¡Ë¤ÏÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤ÊÆÃ¿§¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥ë¥Ó¤È¤¤¤¦¡Ø²¦Æ»¡Ù¤Ø¤Î»Ù»ý¤ÏÉÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ï¥é¥ß¤Ï²£³ÖËì¡¢µí¥¿¥ó¤ÏÀå¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä¿©´¶¤¬ÀÖ¿ÈÆù¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬¾Æ¤Æù¤Ç¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÉô°Ì¡×¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©