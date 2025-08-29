もう手荒れに悩まない！手放せない便利さ！工事不要で置くだけの【アイリスオーヤマ】省スペース食洗機がAmazonで販売中！
置くだけで食器洗い革命！工事不要で使える【アイリスオーヤマ】の省スペース食洗機がAmazonで販売中！
水道工事不要ですぐに使えるタンク式の食器洗い乾燥器。タンクに水を注ぐだけで使用が可能。取り付け工事が不要なので、キッチンに置いてすぐに使える。
タンク式だから水道工事不要。給水は上から注ぐだけだから、排水ができれば、どこでも使用ができる。さらに、使わないときは、別の場所へ移動できるから、キッチンスペースを有効利用できる。
回転式の上下ノズルからのダブル水液で汚れを落とす。温水洗浄だから、しつこい油汚れもきれいに。
ローラー付きのかごで出し入れラクラク。箸やスプーンなどをまとめて入れられる、便利な小物入れ付き。
