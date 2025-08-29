イノシシ肉を生姜焼きにしてみた！ 下処理なしの豪快調理にチャレンジした結果、歯ごたえ十分の力強い一品が完成

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『釣れなくても料理！イノシシの生姜焼き！【VOICEROIDキッチン】』というABSsuperさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ワイルドだろぉ？

釣れなくても料理！イノシシの生姜焼き！【VOICEROIDキッチン】

普段は魚を釣って食べる動画などを投稿しているABSsuperさんが、イノシシ肉の生姜焼きにチャレンジしました。果たして、どんな料理ができたのでしょうか。

まずはキャベツを千切りにします。玉ねぎと生姜をフードプロセッサーで細かく刻み、醤油・酒・砂糖を加えて特製ダレを作ります。

イノシシ肉は適当なサイズにカットします。脂の多さが気になったものの、そのまま調理を続行。肉をタレに入れて揉み込み、ラップをして冷蔵庫で1時間以上寝かせます。

本調理は翌日に行いました。強火のフライパンで肉を焼き、ある程度火が通ったら残った漬けダレも加えます。玉ねぎの水分を飛ばすように強火で仕上げます。

皿にキャベツの千切りをのせ、肉を盛りつけます。ここで「みなさんは生姜焼きにマヨはありですか？」と突如質問。「わたしはアリ！」と、豪快にマヨネーズを絞り出しました。これで「イノシシ肉の生姜焼き」の完成です。

「そういえば下処理を何もしていなかった」と気づく投稿者。しかし生姜が効いたのか、臭みはまったくありませんでした。クセがあったのは味よりも歯ごたえで、めちゃくちゃ硬かったとのこと。とはいえ、総評としては非常においしく、ビールのアテとしてつい食べすぎてしまったそうです。

動画の終盤では、完成した生姜焼きをさらに楽しむ“味変”も紹介。マヨネーズをからめてコクを追加したり、ハバネロソース「マリーシャープス」で辛味をプラスするシーンが差し込まれています。こういった遊び心を忘れない演出はVOICEROIDキッチンならではです。

珍しい食材にチャレンジする様子を楽しめる動画となっています。興味を持った方はぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

うまそう

ジビエ〜

野味(ヤミー)だから美味しいってコト!?

やはり生姜は素晴らしい

美味しそう

文／高橋ホイコ