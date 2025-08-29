僕青・吉本此那がドラマ初主演 アイドルデビューをかけた“デスゲーム”の物語
フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリFOD SHORTにて、『トップアイドル〜生き残りを賭けたオーディション』が独占配信された。アイドルグループ「僕が見たかった青空」の吉本此那が、ドラマ初出演にして初主演を務める。
【写真】ドラマ初出演にして初主演を務める吉本此那
本作は、アイドルの卵たちによるキュートスプラッタドラマ。アイドルを夢見る赤井みるく（吉本此那）は、親友の蒼田あおい（平田侑希）とオーディションに参加。だが会場には突然“死体”が。デビューできるのは1人だけ。その条件は、殺し合い――。命懸けの戦いの中、少女たちは次々と脱落していく。それでも、彼女たちは逃げない。夢を諦めない。たとえ目の前で、ライバルが死んでいっても。
■吉本此那 コメント
この度、赤井みるく役を演じることになりました、僕が見たかった青空の吉本此那です。みるくには自分と重なる部分が多く、演じながら親近感を覚えました。初のドラマ出演で主演という大きな挑戦でしたが、共演者やスタッフの皆さんに支えられ、無事に撮影を終えることができました。多くの方の心に残る作品になればうれしいです。ぜひご覧ください！
■黒嵜菜々子 コメント
こんにちは、黒嵜菜々子です。久しぶりにお芝居をさせていただき、とても楽しく幸せな時間を過ごしました！血糊を使った怪我メイクも貴重で新鮮な体験でした。皆さんが温かく接してくださり、役について話し合う時間も、とても大切なひとときになりました！またお芝居ができるように頑張ります。『トップアイドル』ぜひ楽しみにしていてください！
■三原羽衣 コメント
後藤蘭を演じさせて頂きました、三原羽衣です。デスゲーム作品は私自身大好きなので、とても楽しく撮影に励むことが出来ました。蘭はとても強く、クールな女の子です。例え殺し合いでも、アイドルになる為なら平気でゲームに参加します。ですが、その裏にはとても優しい一面も、、個性豊かで可愛く残酷な女の子たちにドキドキしてください。お楽しみに〜
【写真】ドラマ初出演にして初主演を務める吉本此那
本作は、アイドルの卵たちによるキュートスプラッタドラマ。アイドルを夢見る赤井みるく（吉本此那）は、親友の蒼田あおい（平田侑希）とオーディションに参加。だが会場には突然“死体”が。デビューできるのは1人だけ。その条件は、殺し合い――。命懸けの戦いの中、少女たちは次々と脱落していく。それでも、彼女たちは逃げない。夢を諦めない。たとえ目の前で、ライバルが死んでいっても。
この度、赤井みるく役を演じることになりました、僕が見たかった青空の吉本此那です。みるくには自分と重なる部分が多く、演じながら親近感を覚えました。初のドラマ出演で主演という大きな挑戦でしたが、共演者やスタッフの皆さんに支えられ、無事に撮影を終えることができました。多くの方の心に残る作品になればうれしいです。ぜひご覧ください！
■黒嵜菜々子 コメント
こんにちは、黒嵜菜々子です。久しぶりにお芝居をさせていただき、とても楽しく幸せな時間を過ごしました！血糊を使った怪我メイクも貴重で新鮮な体験でした。皆さんが温かく接してくださり、役について話し合う時間も、とても大切なひとときになりました！またお芝居ができるように頑張ります。『トップアイドル』ぜひ楽しみにしていてください！
■三原羽衣 コメント
後藤蘭を演じさせて頂きました、三原羽衣です。デスゲーム作品は私自身大好きなので、とても楽しく撮影に励むことが出来ました。蘭はとても強く、クールな女の子です。例え殺し合いでも、アイドルになる為なら平気でゲームに参加します。ですが、その裏にはとても優しい一面も、、個性豊かで可愛く残酷な女の子たちにドキドキしてください。お楽しみに〜