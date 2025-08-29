チョコ民党さん、これ食べた！？【セブン-イレブン】清涼感が最高♡「新作おやつ」

【セブン-イレブン】から、暑～い夏にぴったりな「チョコミントおやつ」が登場！ 涼しげな見た目と爽やかな味わいに気分が上がりそうな商品をピックアップ。新作をご紹介するので、チョコミン党は要チェックです！

パケ買いしちゃう！「もちっと白いどら焼 チョコミント」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「セブンのチョコミントスイーツ最新作」とおすすめするのが、こちらの「もちっと白いどら焼 チョコミント」です。パッケージには「爽快感」レベルがプリントされていて、期待が高まります。こちらの爽快感レベルは2。普通のどら焼とは違った真っ白な生地は、「もっちり食感」が楽しめるのだとか。パッケージが爽やかで、ついつい手に取りたくなりそうです。

ビジュ完璧！

真っ白などら焼生地の中には「超爽やか」と@sujiemonさん大興奮のミントクリームがたっぷり。白い皮なので、ミントグリーンが更に映えてチョコミン党もテンションが上がりそう。クリームには、パリパリのチョコフレークが入っていて「食感が最高」だとか。お値段は\226（税込）。夏でもさっぱり楽しめるスイーツをお探しの方は、ぜひ試してみてください。

チョコミン党大興奮！「とろもちわらび チョコミント」

チョコミント味の和スイーツを食べたい！ という方にぴったりなのが、爽快感レベル3の「とろもちわらび チョコミント」です。@sujiemonさんも「夏にピッタリの涼しい和スイーツ」と大絶賛。パッケージがおしゃれで、お値段は\162（税込）とお手頃なのでちょっとした手土産や差し入れにも重宝しそうです。

ひんやり感がたまらない！

半透明のわらび餅生地の中には、「カリカリ食感のチョコチップ入りミントクリーム」がたっぷり。生地にミントクリームの色が透けて、爽快感がUP。目でも楽しめそうです。@sujiemonさんいわく「ミントの爽快感とチョコの甘さ」がマッチしていて「清涼感と甘さのバランスがいい」とのこと。「ミントホイップの清涼感が最高」とおすすめされているので、いつもと一味違った和スイーツを食べたい時に試してみてはいかがでしょう。

