¡È¥¹¥È¡¼¥«¡¼·Ù¹ð¡É ¿½¹ð¤Ê¤·¤Ç¤â¡¡·Ù»¡Ä£¤¬Ë¡²þÀµ¤ò¸¡Æ¤¡¡¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ø
¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢·Ù»¡Ä£¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ã³²¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ë¡²þÀµ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¹Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î·Ù¹ð½ñ¤ò½Ð¤¹¾ì¹ç¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£Ç¯4·î¡¢Àîºê»Ô¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î¼«Âð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÂ®¤ä¤«¤ËÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡Ä£¤¬Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â·Ù»¡¤Î¿¦¸¢¤Ç²Ã³²¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Î²þÀµ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤¬½ÅÂç»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£