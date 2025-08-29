¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¡¼¥¦¤Ë¥í¥·¥¢·³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¡¡23¿Í»àË´¡¡EUÂåÉ½Éô¤Ë¤âÈï³²
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢23¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤ÎÂåÉ½Éô¤Ê¤É¤Ë¤âÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï27ÆüÌë¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢½¸¹ç½»Âð¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë23¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EU¤ÎÂåÉ½Éô¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¸²½¸òÎ®µ¡´Ø¤¬Æþ¤ë·úÊª¤â¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢Â»½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÁª¤ó¤À¡×
º£²ó¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¹¤¬Äó¶¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè½µ¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬Ê¸½ñ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÍ»Ö¹ñ¤¬ÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏËÉ¶õÌÌ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÌò³ä¤ä´ØÍ¿¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
29Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤é¤È¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
