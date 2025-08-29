秋の味覚サンマの水揚げが今月中旬以降、北海道などで本格化し、東京・豊洲市場での卸売数量は２８日、夏場では近年異例の１１７トンに達した。

最近は魚体が小ぶりになり、漁獲量も低迷しているが、今年は猛暑の中、大ぶりで脂ののったサンマの漁獲量が増え、早くも首都圏の鮮魚店、スーパーの店頭や飲食店に並んだ。水産関係者は「早めに味わってもらえれば」と話す。

東京都練馬区の鮮魚店「魚屋シュン」では２９日朝、北海道産サンマが店頭に並び、１匹約１５０グラムで税込み３０２円、約１８０グラムの大きいサイズは同５４０円で販売している。店長の渡部博さんは「大ぶりで脂がのっている。久しぶりに手が届きやすい価格になった」と話す。

棒受け網漁は１０日に解禁され、東京・豊洲市場での卸売数量は１８日が７８トン、２５日が６４トンで、２８日の１１７トンは今月最大だ。昨年の同時期は多くとも６０トン程度で、好調が続く。

全国さんま棒受網漁業協同組合によると今年のサンマは平均１３０〜１４０グラムほどで、ここ数年より２０グラムほど大きいという。大石浩平専務理事は「国際的な資源管理が進んでいることや海中の餌の状態がよいことが要因とみられ、近年にないスタートだ」と話す。

近年の漁獲量は低調で、２０２２年は約１万８０００トンと過去最低となった。水産庁の見通しでは、今年のサンマ漁は昨年並みの低水準という。大石専務理事は「いつまで豊漁が続くか分からないので早めに味わってほしい」と話す。