人気アイドルが「ドラフト1位候補！！」青ミニスカで“ぴょんぴょん”大はしゃぎ「全てが完璧だったね！ガッツポーズ最高」

人気アイドルグループ「SKE48」の熊崎晴香さんが8月28日、バンテリンドームで行われた中日−ヤクルトの一戦でセレモニアルピッチを務めた。

中日のユニフォームと青いミニスカートの衣装で投げ込んだ渾身の1球はなんと捕手のミットへノーバウンドで届いて見事ストライク。スタンドから大きな拍手が湧き起こると、ガッツポーズを見せ、ぴょんぴょんと飛び跳ねて大はしゃぎした。

熊崎さんはインスタグラムでもその様子を写真で投稿し、「夢の舞台 マウンドに上がらせていただけてとても幸せでしたし、目標としていたノーバン投球 そして、ストライクをきめることができて嬉しかったです！！」と述べ、歓喜の瞬間を振り返った。

この投稿にファンからは「おつかれさま！！！とってもかっこよかったよ！！！！！」「素晴らしいピッチングでした」「ドラフト1位候補！！」「球もまっすぐでかっこよかったです！ぴょんぴょんしてるのもかわいい」「くまちゃんのセレモニーピッチング また一生の想いでが増えたよ」「お疲れ様！いいガッツポーズ！」「全てが完璧だったね！ガッツポーズ最高」と、続々と反響が寄せられていた。

