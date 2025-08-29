フリーアナウンサーの皆藤愛子さんが自身のインスタグラムを更新。「冷やし桃ラーメン」を楽しむ様子を投稿しました。投稿によると、彼女はロケとオンエアの間の時間を利用して、ラーメン店「翡翠」を訪れたようです。

【写真を見る】【 皆藤愛子 】 ロケの合間に“冷やし桃ラーメン”を満喫 「最高だった」とチャーシューと桃の意外な組み合わせに絶賛の表情





投稿された写真には、皆藤さんが白いTシャツを着て、大きな丼を前に笑顔を見せる姿が写っています。









彼女が注文したのは「冷やし桃ラーメン」。写真からは、白い丼に盛られたラーメンの上に薄くスライスされたチャーシューと角切りの桃が載っているのが確認できます。さらに細かく切ったネギがトッピングされ、半分に切られた卵も入っています。スープは濃い茶色で、夏にぴったりの一品のようです。









皆藤さんは自身の投稿で「冷やし桃ラーメンも最高だった」とコメント。写真からは、彼女が満足げにラーメンを味わう様子や、空になった丼を持って満足した表情を見せる姿も捉えられています。







この投稿に、「オー、冷やし桃ラーメン完食ですね」「少年のようなこの喜んだ笑顔よ」「素晴らしい食べっプリですねぇ」「どんな味がするんだろ〜美味しそうですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】