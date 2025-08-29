【新華社伊春8月29日】中国黒竜江省伊春市は「チョウセンゴヨウの里」として知られる。同市の樹齢百年を超えるチョウセンゴヨウの木の下で、崔健華（さい・けんか）さんが観光客に「森林号子（かつて林業の現場で歌われた労働歌）」を披露していた。

市内の五営国家森林公園で副経理を務める崔さんは、祖父が林業労働者、父が林業公安（森林警察）と、3代にわたり仕事で森林に関わってきた。国家級無形文化遺産に登録されている「興安嶺森林労働号子」の省級伝承者、趙軍（ちょう・ぐん）さんの唯一の弟子でもある崔さんは、この森林の魂を宿す歌を受け継ぎ、各地から訪れる観光客にチョウセンゴヨウの物語を語り伝えている。

伊春市は2013年、天然林の商業伐採を全面的に停止した。それから10年以上経った現在、同市の森林被覆率は83.8％に達し、森林蓄積量は年平均1千万立方メートル以上の純増となっている。森林被覆率は全国平均の3倍以上という高さを誇る。

森の奥深くに生息する梅花鹿（ハナジカ）から湿地のナベヅルまで、多くの野生動物がこの地に住み着き、徐々に繁殖してその数を増やしている。ここ数年、伊春市は生物多様性の保護に努めており、各種自然保護地が林業施業区域の30％を占める。コウライアイサやナベヅルなどを対象に23の自然保護区があり、そのうち国家級の保護区は12カ所を数える。

伊春市は「生態優先」の理念によって経済の論理を再構築し、中国における「生態康養旅行（エコ＆ウエルネスツーリズム）」の目的地づくりに注力。24年には観光客受け入れ数が前年比53％増、観光収入が76.2％増といずれも過去最高を記録した。（記者/杜白羽、張啓明）