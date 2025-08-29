「やば過ぎでしょ！！！」大谷翔平の“ライバル”が1試合4発「相手Pなにしてくれてんねんw」MVPコール鳴り止まず

シュワバーが驚異の1試合4発でスタンドからは「MVP」コールが起きた(C)Getty Images

大谷翔平とナ・リーグ本塁打争いを繰り広げる“ライバル”が驚異の1試合4発だ。

フィリーズのカイル・シュワバーが現地時間8月28日、本拠地で行われたブレーブス戦に「2番・DH」で先発出場、自身初となる1試合4本塁打をマーク。シュワバーの活躍でチームも19−4と大量得点で大勝した。

【動画】「信じられないほどすごい」シュワバーが1試合4発でスタンド大熱狂

シュワバーは、初回の第1打席で7試合ぶりとなる46号ソロを放ち、久々の快音を響かせると、4回の第3打席で47号2ラン、5回の第4打席で48号3ランと連発。さらに、7回の第5席でメジャータイ記録となるこの試合4本目の49号3ランを右翼席へ放ち、3打席連発。

スタンドは大熱狂し、ベンチのチームメイトも驚きを隠せなかった。ファンからは「MVP」コールが鳴り止まず、『MLB公式』のXも「”MVP, MVP, MVP”」と綴った。

『MLB公式サイト』によれば、1試合4本塁打の快挙達成はメジャー史上21人目で、球団では1976年のマイク・シュミット以来4人目だという。