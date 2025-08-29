加護亜依、ビッグスウェット姿に絶賛の声「一枚でさらっと着るのがオシャレで可愛いかも」
【モデルプレス＝2025/08/29】元モーニング娘。の加護亜依が29日、自身のInstagramを更新。スウェットを着用した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加護亜依、ビッグスウェット1枚で美脚際立つ
加護は「新しいブランドがローンチされたので一足お先に伺ってきました」とつづり、新ブランドの店舗でスウェットを着用した写真を公開。「あいぼんが着用してる（1枚目）スウェットはMサイズ 一枚でさらっと着るのがオシャレで可愛いかもぉ」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スウェット似合いすぎ」「スタイル抜群」「おしゃれで可愛い」「気になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
