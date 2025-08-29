元体操日本代表・田中理恵、いちじく使った手料理公開「どこのフレンチかと」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/08/29】元体操日本代表のタレントの田中理恵が29日、自身のInstagramを更新。和歌山産のいちじくを使った手作り料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】田中理恵の本格的手料理
田中は「たくさん届いた和歌山のいちじく 栄養満点 夏の疲れもとれますね」と旬のいちじくを活用した料理作りを報告。「いちじくとホタテと生ハムで白ビネガー使ってカルパッチョ」と具体的なメニューを明かし、美しく盛り付けられたカルパッチョの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「どこのフレンチレストランかと思った」「とても美味しそう」「盛り付けが綺麗」「食べてみたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
