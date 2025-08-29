岩堀せり、ドジャースユニフォームから美脚スラリ「スタイル抜群」「絵になる」野球観戦ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/29】モデルの岩堀せりが8月29日、自身のInstagramを更新。ドジャース・スタジアムでの観戦後の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】岩堀せり、ドジャースユニから圧巻美脚
岩堀は「Dodgers勝利で気持ち良い風を浴び帰宅後また乾杯」とつづり、ドジャース・スタジアムの前でポーズを決めた写真を公開。ビッグサイズのドジャースのユニフォームから美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「スタイル抜群」「絵になる」「勝利おめでとう」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。
岩堀はロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROと2004年5月に結婚。2005年10月に長男、2007年10月に長女が誕生している。（modelpress編集部）
