【モデルプレス＝2025/08/29】モデルの岩堀せりが8月29日、自身のInstagramを更新。ドジャース・スタジアムでの観戦後の様子を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】岩堀せり、ドジャースユニから圧巻美脚

◆岩堀せり、美脚ショット公開


岩堀は「Dodgers勝利で気持ち良い風を浴び帰宅後また乾杯」とつづり、ドジャース・スタジアムの前でポーズを決めた写真を公開。ビッグサイズのドジャースのユニフォームから美しい脚がスラリと伸びている。

この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「スタイル抜群」「絵になる」「勝利おめでとう」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。

岩堀はロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROと2004年5月に結婚。2005年10月に長男、2007年10月に長女が誕生している。（modelpress編集部）

