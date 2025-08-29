UEFAチャンピオンズリーグ、リーグフェーズの組み合わせが発表された。全チームがポット1からポット4に分けられ、すべてのポットのチームと2チームずつ、計8戦を行うことになる。



『Opta』のスーパーコンピュータは、組み合わせによる全チームの突破の難易度を測定した。その測定によると、今季もっとも難しい組み合わせとされたのはドイツのバイエルン・ミュンヘンだ。



バイエルンは昨季王者パリ・サンジェルマンをはじめ、チェルシー、アーセナルらと当たる。ポルトガルのスポルティングCP、ベルギーのユニオン・サン・ジロワーズも昨季リーグ王者であり、確かに厳しい相手が並んでいる。





Home and away opponents for Pot 1 teams #UCLdraw pic.twitter.com/mWi7lwxw3I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Home and away opponents for Pot 2 teams #UCLdraw pic.twitter.com/Nqis4DXlU2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Home and away opponents for Pot 3 teams #UCLdraw pic.twitter.com/kEt1qqRglh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Home and away opponents for Pot 4 teams #UCLdraw pic.twitter.com/a9gDwUKDMC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

逆に、組み合わせに恵まれたのは上から順にキプロスのパフォス、デンマークのコペンハーゲン、イングランドのアーセナル、同じくトッテナムとなった。パフォスとコペンハーゲンは対戦相手の指数からいえば恵まれたといえるかもしれないが、実力的に突破は難しいと思われるため、『Daily Mail』はアーセナルがもっとも恵まれた組み合わせだと報じている。アーセナルはバイエルン、インテル、アトレティコ・マドリードらと対戦するが、チェコのスラヴィア・プラハやギリシャのオリンピアコスなど与し易いと思われる相手が多い。カザフスタンのカイラト・アルマトイはプレイオフでセルティックを破ったことが話題になったが、世界ランキング474位のチームだ。トッテナムもパリ・サンジェルマンと当たるが、ポット1からドルトムント、ポット2からビジャレアル、フランクフルトを引いており比較的戦いやすいリーグフェーズとなるかもしれない。しかしこれはあくまでコンピュータの予想にすぎない。昨季はPSGがもっとも厳しい戦いを強いられると予想されたが、最終的に大会を制したのはそのPSGだった。リーグフェーズは決して下馬評通りの結果とはいかず、決勝ラウンドプレイオフではレアル・マドリードとマンチェスター・シティの対決がみられるなど、大いに荒れた。果たして勝ち残るのはどのチームだろうか。『Opta』算出による全36チームの難易度順は、易しい方から次の通り。1.パフォス2.コペンハーゲン3.アーセナル4.トッテナム5.ビジャレアル6.アヤックス7.リヴァプール8.チェルシー9.インテル10.ユヴェントス11.オリンピアコス12.レアル・マドリード13.スポルティングCP14.マンチェスター・シティ15.ドルトムント16.ナポリ17.モナコ18.ボデ/グリムト19.ベンフィカ20.ガラタサライ21.クラブ・ブルージュ22.バルセロナ23.アタランタ24.カイラト・アルマトイ25.カラバフ26.アスレティック・ビルバオ27.フランクフルト28.スラヴィア・プラハ29.ユニオン・サン・ジロワーズ30.レヴァークーゼン31.アトレティコ・マドリード32.ニューカッスル33.マルセイユ34.PSV35.パリ・サンジェルマン36.バイエルン・ミュンヘン