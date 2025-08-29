¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈFW¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¡¡¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¹ç°Õ¡õ¶áÆüÃæ¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬ÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥É¥¤¥Ä»æ¡ØSport Bild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î´Ö¤Î¸ò¾Ä¤Ï¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÜÀÒ¶â¤ÈÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ÄÉ²Ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁí³Û9000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó154²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Ï´û¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¡ØSport Bild¡Ù¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬µð³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤Îµî½¢¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÆ±Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥µ¥¯ËÜ¿Í¤â°ÜÀÒ¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Æü¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥µ¥¯¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤ë9·î1Æü¤Þ¤Ç»Ä¤ê¿ôÆü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¤¬À®Î©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£