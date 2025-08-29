UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの組み合わせが決まった。今季も新フォーマットにのっとり、ポット1からポット4までに振り分けられたチームと2チームずつ8戦を戦うことになる。



ビッグカードもいくつか生まれているが、選手の縁によって注目を引いている組み合わせがある。マンチェスター・シティはナポリとの対戦が決まり、今夏移籍したMFケビン・デ・ブライネはエティハド・スタジアムに帰ってくることになった。シティのフットボールディレクターであるウーゴ・ヴィアナは「ペップと彼のチームメイト全員が、彼を心から歓迎してくれるだろう。ファンも同様だ。とても興奮するだろうし、彼との再会を心から喜ぶだろう」と語った。





Home and away opponents for Pot 1 teams #UCLdraw pic.twitter.com/mWi7lwxw3I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Home and away opponents for Pot 2 teams #UCLdraw pic.twitter.com/Nqis4DXlU2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Home and away opponents for Pot 3 teams #UCLdraw pic.twitter.com/kEt1qqRglh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Home and away opponents for Pot 4 teams #UCLdraw pic.twitter.com/a9gDwUKDMC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

一方、あまり歓迎されないかもしれない選手もいる。今夏リヴァプールからレアル・マドリードへ移籍したDFトレント・アレクサンダー・アーノルドだ。『Daily Mail』は、50万人以上のフォロワーを持つXのファンアカウント『Anfield Edhition』の投稿を引用している。「この90分がトレント・アレクサンダー・アーノルドにとって人生最悪の時間となるようにする必要がある」A・アーノルドは今夏、移籍金を残さずクラブを去った。ファンのなかには彼の移籍に腹を立てる者がおり、移籍が判明した際にはスタンドからブーイングも飛んでいたのだ。ただし同選手はリヴァプールでの最後の試合で拍手で送り出されてもおり、もちろん移籍を苦々しく思うサポーターばかりではない。こういった運命が感じられるのもCLの面白いところ。今季も熱戦が繰り広げられることに期待したい。