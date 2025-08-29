¥à¥É¥ê¥¯¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÄä»ß¤Ï¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬±¿¡×¡Ä±Ñ»æ¤¬Ê¬ÀÏ
ºòÇ¯12·î¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀÈ¿±þ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½FW¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥à¥É¥ê¥¯¡£
°Ê¹ß¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»î¹ç½Ð¾ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âµ¿ÏÇÉâ¾åÁ°¤«¤éÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢±Ñ»æ¡ØThe SUN¡Ù¤Ï¡Ö¥à¥É¥ê¥¯¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬±¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÏÀ¤¸¤¿¡£
²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤ÏºòÇ¯7·î¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÂÐ¤·²áµî¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºâÌ³µ¬Â§°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë2,700Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó54²¯±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤ÈÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼êÅÐÏ¿¤ÎÀ©¸Â¤òÈ³Â§¤È¤·¤ÆÌ¿¤¸¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬UEFA¤ËÄó½Ð¤¹¤ë25Ì¾¤Î¡ÈA¥ê¥¹¥È¡É¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁíÇ¯Êð¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈA¥ê¥¹¥È¡É¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÈA¥ê¥¹¥È¡É¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥à¥É¥ê¥¯¤Ï¸½ºß¤âËè½µ9Ëü7000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2,000Ëü±ß¡Ë¤ÎµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ëº£Ç¯¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï34²¯±ß°Ê¾å¤ÎÇ¯ÊðÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£²Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ä¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¥É¥ê¥¯¤Î¥ê¥¹¥È³°¤ËÈ¼¤¤¶õ¤¤¤¿Ç¯ÊðÏÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¤Ë¤è¤êÉñ¤¤¹þ¤ó¤À»×¤ï¤Ì¹¬±¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÄºÅÀ¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ËÃíÌÜ¤À¡£