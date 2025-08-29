映画「劇場版『JAZZ NOT ONLY JAZZ』」（製作・配給WOWOW）が9月19日からの全公開を前に、同12日から全国18館で臨場感あふれる音響のドルビーアトモスにより先行上映されることが29日、発表された。先行上映開始の9月12日には、東京・109シネマプレミアム新宿で、石若駿（33）、音楽評論家柳樂光隆氏が舞台あいさつを行う。

同映画は、昨年6月21日に東京・NHKホールで一夜限りで開催されたライブイベント「JAZZ NOT ONLY JAZZ」をスクリーンによみがえらせる。昨年開演前に完売してしまったオフィシャルTシャツも200枚限定で再販が決定。109シネマプレミアム新宿のみで販売される。

「JAZZ NOT ONLY JAZZ」は“日本で最も多忙なドラマー”と言われる若き天才、石若駿が、ギター西田修大、細井徳太郎、ベースのマーティ・ホロベック、サックス松丸契、トランペット山田丈造、ピアノ渡辺翔太と実力派バンド「The Shun Ishiwaka Septet」を結成。ゲストにアイナ・ジ・エンド、上原ひろみ、大橋トリオ、田島貴男（Original Love）、PUNPEE、堀込泰行を迎えて熱いセッションを繰り広げた。今年9月18日には第2弾「JAZZ NOT ONLY JAZZ 2」（東京国際フォーラム）が開催される。

ムビチケで前売り券発売中。ポスタービジュアルのアザーカットを使用した限定画像（ムビチケデジタルカード）の鑑賞特典あり。