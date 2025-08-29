お散歩に出かける前、『何度言ったら分かるの…』と飼い主さんを困らせてしまったというシーズーさん。思った以上に強いこだわりを見せるその光景は記事執筆時点で141万回を超えて表示されており、4.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

『何度言ったら分かるの…』散歩に行こうとする犬が…

Xアカウント『@tanuki20200215』に投稿されたのは、シーズー「たぬきち」くんのお姿。

この日、いつも通りお散歩に出かける準備をしていたというたぬきちくんと飼い主さん。

『何度言ったら分かるの…』飼い主さんが思わずそうこぼしてしまう光景が話題になっているのです。

たぬきちくんの口元には、自分の体よりも長い刀がくわえられており、まるで武士のようなたたずまいに…。

お散歩で持って歩くには長過ぎるその刀。どこのドアにも引っかかってしまいそうなため、飼い主さんに反対されたたぬきちくんでしたが、表情は明らかに『解せぬ…』と言いたげな表情だったのだとか。

たぬきちくんが見せてくれたまるで小さな子どものようなこだわり、駄々のこね方は多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「いえ！ご主人を護るために！」「これで主人守ろうと…」「犬の呼吸…」「まさか忍犬だったとは…！」「かわいい」「無限城にいくつもり？」など多くのコメントが寄せられています。

表情が豊かすぎる大きな男の子♡

たぬきちくんは、とっても表情豊かなお茶目な男の子。飼い主さん曰く、お迎えからたった1年で4倍の大きさまで成長したといいます。

感情があふれすぎる表情、飼い主さんを驚かせるほどのアンニュイな表情…その七変化っぷりはあまりにも愛おしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすたぬきちくんのお姿は多くの人々にシーズーの魅力、たくさんの癒しを発信し続けています。

