マルチーズとミニチュアダックスフンドのミックスさんを迎えたら…。想定外の成長に、飼い主さんも「聞いてない」と驚愕！？驚きのビフォアフは話題を呼び、投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破。「予想をはるかに上回る幸福感」「めちゃくちゃ最高」「思わず吹き出した」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『成長しても５～６キロ』と言われた犬を飼った結果…予想をはるかに上回る『衝撃のビフォーアフター』】

ミックス犬をお迎えしたら…

TikTokアカウント「okome_chan_0」の投稿主さんが、『らいむ』くんという子犬を迎えたときのこと。らいむくんは、マルチーズとミニチュアダックスのミックス犬だったそうです。どちらも小型犬のため、あまり大きくはならなさそう…。ペットショップの店員さんには、「成長しても５～６キロだろう」と言われたといいます。

らいむくんの可愛らしいお顔は、その予測を裏付けるようでした。丸みを帯びた輪郭と弱弱しい目は、どこからどう見ても小型犬の子犬…。飼い主さんも、そのつもりでらいむくんを育ててきたそうです。

まさかのデカワンコに！？

しかし、成長したらいむくんは、あまりに予想外の姿になりました。成犬になると、らいむくんの体重はなんと15キロに！明らかに小型犬の域を超えるらいむくんに、飼い主さんもびっくりしたといいます。

しかし、どんならいむくんでも可愛い我が子であることに変わりはありません。貫禄たっぷりの姿に成長したらいむくんを、今でも溺愛しているのだそうですよ♡どっしりとした体型もまた、らいむくんの魅力なのかもしれませんね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「可愛がってもらっているのがわかる」「どうなっても可愛いよね」など沢山の反響がありました。

寝る場所もない…

別の日には、らいむくんとの夜のひとときの様子も紹介されました。らいむくんと一緒に寝ているという飼い主さん、ふと目覚めてみると、らいむくんは布団のど真ん中にゴロリ…。そのせいで、飼い主さんのスペースは極限まで狭くなっていたのです。

困惑する飼い主さんの気持ちも知らず、寝返りをうって二度寝を始めたらいむくん。飼い主さんは、そんならいむくんの可愛い寝顔を見ながら、狭いスペースで再び眠りについたそうです。

TikTokアカウント「okome_chan_0」には、らいむくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。魅力的ならいむくんに癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

