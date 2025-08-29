GALLERIA RM7R-R46（17156-4719）

Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品にサードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA」のゲーミングPCが追加された。

セールでは、AMD Ryzen 7 5700XとNVIDIA GeForce RTX 4060を搭載し、4Kの美麗で高精細なゲームを楽しめるデスクトップモデルやリフレッシュレート165Hz、フルHD解像度（1,920×1,080ドット表示）に対応する15.6インチディスプレイを搭載するノートモデルなどがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AMD Ryzen 7 5700XとNVIDIA GeForce RTX 4060を搭載し、4Kの美麗で高精細なゲームを楽しめるだけでなく動画編集などにも使用できるデスクトップモデル。

「ゲート」をイメージしたRGB-LEDライトと、ガンメタリック塗装で仕上げた外装を特徴としている。電源を入れる、周辺機器をつなぐといった、PCでなにかをする度にユーザーが触れる場所であるコンソールパネルを、デスクの上下左右どこに置いてもアクセスしやすいよう45度の傾斜がついている。

GALLERIA RL7C-R45-5N

インテル Core i7-13620HとNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載したノートモデル。フルHD（1,920×1,080ドット表示）の解像度、リフレッシュレート165Hzに対応する15.6インチディスプレイを搭載している。

豊富なインターフェースを備え、周辺機器を快適に接続可能。USB Type-Cや複数のUSBポートに加え、HDMI・miniDisplayPortを搭載し、3画面の出力にも対応する。有線LAN端子で安定した通信も確保。マウス、外部ストレージ、モニター、ネット接続など、多様な環境で柔軟に使える拡張性を特徴としている。

【主なスペック】

CPU：インテル Core i7-13620H

GPU：NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

メモリ：16GB DDR5

ストレージ：1TB SSD

液晶ディスプレイ：15.6インチ ノングレア FHD液晶（1,920×1,080ドット表示）/リフレッシュレート 165Hz

サイズ：約360×244×24mm（幅×奥行×高さ）

重量：約2.3kg

OS：Windows 11 Home