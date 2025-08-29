【独自映像】谷本将志容疑者が“被害女性を初めて認識した瞬間”か ビル内をのぞく様子も 「事件２日前の朝に勤務先近くで女性を見つけ、ビルに入るのを確認」と供述
神戸市中心部のマンションで２４歳の女性が殺害された事件。逮捕された谷本将志容疑者（３５）は、「事件の２日前の朝、女性を見つけ、勤務先まで後をつけた」と話しているということですが、ＭＢＳは、谷本容疑者が女性を初めて認識したとみられる映像を入手しました。
谷本将志容疑者は８月２０日、神戸市中央区のマンションで、住人の２４歳女性の胸などをナイフで刺して殺害した疑いが持たれています。
映像では谷本将志容疑者（３５）が、横断歩道を渡る女性の後ろを追っている様子が確認できます。この女性が死亡した２４歳女性とみられています。
その後、女性がビル内に入ったことを確認すると、谷本容疑者は入口をのぞき込む様な仕草を見せました。
取り調べに対し谷本容疑者は、「事件の２日前の朝に、勤務先近くで女性を見つけ、後をつけてビルに入っていくのを確認した」と供述しているということです。
ＭＢＳが入手した映像には、さらにその翌日＝１９日の朝、被害女性の出勤時間帯に、勤務先の様子をうかがう谷本容疑者が映っていて、警察は、谷本容疑者が被害女性を一方的に狙った可能性があるとみて捜査しています。