ライトブルーのウェイトレス衣装を着たすーぱーそに子がプライズフィギュア「BiCute Bunnies Figure」に再登場！9月下旬より展開予定
【BiCute Bunnies Figureーウェイトレス・ライトブルーver.ー】 9月下旬 展開予定
フリューは、プライズ「BiCute Bunnies Figureーウェイトレス・ライトブルーver.ー」を9月下旬に展開を予定している。
本製品は、ニトロプラスのライブマスコットガール「すーぱーそに子」がライトブルーのウェイトレス衣装を着た姿を、BIGサイズ＋縫製網タイツを見所にした大型バニーガール姿のプライズフィギュアシリーズ「BiCute Bunnies Figure」で商品化するもの。
今回同社プライズの情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品を告知しており、ライトブルーのウェイトレス衣装を着たそに子を確認することができる。
＼#フリュープライズ新着情報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) August 28, 2025
すーぱーそに子🎧
BiCute Bunnies Figureーウェイトレス・ライトブルーver.ー
ウェイトレス姿のそに子がライトブルー衣装で再登場💙
9月下旬より順次展開予定✨
取扱店舗はサイトでチェック↙️https://t.co/Ung3bPmmkL#すーぱーそに子#BiCute #フリュープライズ pic.twitter.com/8XVCAIBpKM
(C)2006 NITRO ORIGIN