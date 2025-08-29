【BiCute Bunnies Figureーウェイトレス・ライトブルーver.ー】 9月下旬 展開予定

フリューは、プライズ「BiCute Bunnies Figureーウェイトレス・ライトブルーver.ー」を9月下旬に展開を予定している。

本製品は、ニトロプラスのライブマスコットガール「すーぱーそに子」がライトブルーのウェイトレス衣装を着た姿を、BIGサイズ＋縫製網タイツを見所にした大型バニーガール姿のプライズフィギュアシリーズ「BiCute Bunnies Figure」で商品化するもの。

今回同社プライズの情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品を告知しており、ライトブルーのウェイトレス衣装を着たそに子を確認することができる。

(C)2006 NITRO ORIGIN