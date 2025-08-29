オリジナルの「葉山タンブラー」。左がステンレス、他は色違いのダブルウォールタンブラー

葉山町は９月１日から１２月３１日まで、町内の飲食店と連携してドリンクのテイクアウト時に「マイタンブラー」の使用を呼びかけるキャンペーンを実施する。協力店の商品が当たるスタンプラリーやフォトコンテストのほか、オリジナルの「葉山タンブラー」を販売して普及を図る。

タンブラーは飲み物を入れるためのふた付きカップやボトル。環境省のデータによると、１００回使用した場合、１回で使い捨てるプラスチック製カップに比べて１回当たりの二酸化炭素排出量が４分の１に減る。

キャンペーンでは、参加２０店でマイタンブラーを使うと町の公式ＬＩＮＥにスタンプがたまり、３個集めるとさまざまな店のプレゼントに応募できる。大半の店で飲み物の割引サービスも受けられる。

「マイタンブラーのある葉山の日常」をテーマにしたフォトコンテスト（１１月３０日まで）も実施。最優秀作品（２点）には町ＰＲ大使のキャラクター「ミューシー」の金色のトロフィーが贈られる。

キャンペーンに向け、町は保温・保冷効果の高いステンレス（３８０ミリリットル、９００円）と、軽くて二重構造になっているダブルウォール（３４０ミリリットル、６００円）の２種類の葉山タンブラーを作製した。５００個限定で、町役場や町観光協会、協力店舗で販売する。

詳細は町のホームページから。