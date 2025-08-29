【BE@RBRICK PlayStation 400%】 先行受注期間：9月10日まで 2026年2月 発売予定 価格：14,300円

メディコム・トイは、フィギュア「BE@RBRICK PlayStation 400%」を2026年2月に発売する。価格は14,300円。

本商品は、プレイステーションをモチーフにした400%サイズの「BE@RBRICK」。全身はプレイステーションのイメージカラーであるブルーで、顔には「△○×□」のシェイプスロゴ、胴体にはPSロゴがデザインされている。また、真贋を鑑定する「du-al」を搭載している。

現在、オンラインショップ「MCT TOKYO」にて先行受注を実施中。期間は9月10日23時59分までとなっている。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

