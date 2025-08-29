『スター・ウォーズ』新作劇場映画『スター・ウォーズ：スターファイター』が現地時間2025年8月28日、イギリスにて撮影開始を迎えたことがわかった。あわせて、注目の出演陣全容も明らかになった。

『スター・ウォーズ：スターファイター』は『ラ・ラ・ランド』（2016）ライアン・ゴズリングが主演を務める新作。監督は『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のショーン・レヴィで、最初の情報解禁はで行われていた。

『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』の5年後が舞台。あらすじ詳細は不明だが、タイトルから戦闘機パイロットを描くものと想像される。

新たな出演者として、『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』フリン・グレイ、DCドラマ「ランタンズ」でも注目のアーロン・ピエール、コメディアン出身のサイモン・バード、ミュージカル『ハミルトン』で主演も務めるジャマエル・ウェストマン、『イーグル・ジャンプ』（2016）などのダニエル・イングス、そして『マン・オブ・スティール』（2013）ロイス・レイン役や『メッセージ』（2016）のエイミー・アダムスが発表された。

悪役として、『X エックス』シリーズの“新世代スクリーム・クイーン”ミア・ゴス、『モービウス』（2022）「ハウス・オブ・ドラゴン」（2022-）のマット・スミスの起用がすでに封じられている。

「『スター・ウォーズ：スターファイター』の製作が開始となり、深い興奮と光栄を感じています」と監督のショーン・レヴィは米公式サイトを通じて声明。「キャシー・ケネディからお声をかけていただき、この素晴らしき『スター・ウォーズ』という銀河でオリジナルの冒険を創り上げることにお誘いいただいてから、クリエイティブ的にも個人的にも夢が叶うような経験となりました。『スター・ウォーズ』は物語の可能性や、キャラクターや映画的瞬間がいかにして僕たちの心に永遠に残るのかを教えてくれました。スクリーン内外の素晴らしい仲間たちと共にこの物語の銀河に加われることは、人生最大の興奮です」。

モノクロのファーストルックも公開。主演ライアン・ゴズリングとフリン・グレイがランドスピーダーの一種に腰掛けている。

『スター・ウォーズ』からは、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）以来7年ぶりとなる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日に日米同時公開予定。本作『スター・ウォーズ：スターファイター』はその翌年にあたる2027年5月28日にUS公開予定。

