ポケモンセンターオンライン、「Nintendo Switch 2 ポケモンZAセット」の抽選販売を9月5日より開始
【Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット】 9月5日12時より抽選受付開始 価格：53,980円
(C)2025 Pokémon.(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、同社が運営するオンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の抽選受付を9月5日12時より開始する。
対象商品は「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」（ダウンロード版）がセットとなった「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」。
抽選の応募にはポケモンセンターオンラインへの無料会員登録が必要となる。また、応募の際に電話番号認証が必要となる。
□「Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモンレジェンズ ゼットエー）」特集ページ
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。