「ずっと地面にいたはずの末っ子が突然二足歩行を始めて驚きを隠せない」



【写真】「え？立ってる！？」エマちゃん漫画みたいな驚きの表情

そんなコメントとともに投稿されたのは、生後8カ月の次女と、1歳のボーダー・コリー「エマ」ちゃん（女の子）のツーショットです。ケージをつかんで立ち上がった次女を横目に、目を丸く見開いて立ち尽くすエマちゃん。その表情には、驚きと困惑が入り混じり、今にも「どうしたらいいの？」と声を発しそうな雰囲気が漂っています。



この写真が公開されると、8.4万件超の“いいね”が殺到。「エマちゃんが横をキープして、赤ちゃんを守ってるみたい」との声もあがり、実際に投稿主さんも「おすわりが安定しない時期には、気づけば近くにいた」と振り返っています。



妹の成長を驚きながらも寄り添って見守る姿に、多くの人が心温まるコメントを寄せました。飼い主のXユーザーのエマ/Emmaさん（@emma_bc410）に、詳しいお話を伺いました。



思わず固まった…赤ちゃんの成長に驚くエマちゃん

ーーエマちゃんは、これまで赤ちゃんと接したことはありましたか。



「次女が生まれるまでは赤ちゃんに会ったことはありませんでした。二足歩行もしない小さな存在なので、人間だと理解していたかは不明ですが、私の接し方を見て『よくわからないけど大切な存在』と認識しているようです。生後まもないころから、5歳の長男や2歳の長女とじゃれ合うときとは明らかに態度が違い、そっと寄り添っていました」



ーー撮影時の状況を教えてください。



「次女がつかまり立ちをしたのは投稿日当日の8月16日が初めてでした。歩行はまだなので、一人歩きができるようになったら、エマがどんな反応をするか楽しみです。今まで自分の目線より低い位置にいた次女が突然二足立ちをしたので、とても驚いたようでした」



ーーこの光景を見たときの感想は？



「娘が初めてつかまり立ちをした瞬間をエマと共有できたこと、さらにその様子を写真に残せたこと、そして多くの方から反響をいただけたことが素直に嬉しかったです」



ーーこのあと、ふたりはどうなりましたか。



「娘はつかまり立ちをするたびに、ガニ股で中腰のままプルプルと立っています。そのそばでエマは心配そうに見守っていました」



ーーエマちゃんはどんな性格の子か教えてください。



「とても穏やかで優しい子です。人が大好きで、ドッグランに行っても他の犬と遊ぶより飼い主さんたちに撫でられるほうが好き。必ず挨拶まわりをするような性格です」



エマちゃんの驚きに満ちた表情に、多くの人が思わずほっこりしました。



「かわいい！」

「市川團十郎ばりのにらみ」

「『人間だったのか？！』って顔」

「赤ちゃんもわんちゃんもかわいい」

「目線で確認してるのおもろカワイイ」

「撫でられて尻尾まで完全にビビってる」

「『立てるんか！？』みたいなお顔かわいい」

「『え…？ マジかよ…』。驚愕してるのが読み取れるくらい目を見開いてる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）