名門ミスコンの『ミスマガジン2025』受賞者の発表会見があり、応募総数2826人の中から渡辺高等学院名古屋校に在学中の高校2年生・晴こころ（はる・こころ）さんが「ミスヤングマガジン」を受賞しました。



【写真】ミスマガジン2025は左から週刊少年マガジン：江下 晏梨、審査員特別賞：太田 しずく、グランプリ：永岡 ゆきね、ミスヤングマガジン：晴 こころ、審査員特別賞：まるや そら、読者特別賞：冨永 実里

同コンテストは1982年にスタートし、2022年に40周年を迎えた雑誌業界で最も歴史あるミスコンテスト。歴代受賞者からはグラビアやドラマ、舞台、CMなどで活躍するスターが数多く誕生しており、芸能界の登竜門として知られています。



2025年はファイナリスト16人が選出され、5月19日から6月1日まで最終審査と投票を実施。はがき投票、ヤンマガWeb、SHOWROOMでの投票が行われました。



ワタナベエンターテインメント傘下のワタナベデジタルエージェンシーに所属する晴さんは学業と芸能活動を両立しながら挑戦したコンテストで大きな成果を収めました。



晴さんは「今は信じられない現実があります。本当に2週間、不安やプレッシャーでつらいこともあったけど、諦めず頑張り続けてよかったなと心から思いました」とコメント。今後について「まずは写真集を出していろんな人に私を見てもらいたいです。そして、マルチに活躍できるみんなから愛されるような俳優を目指したいです」、夢を追いかける人に向け「私は人と比較したりとかいろんな不安があったんですけど、今は踏み出してとってもよかったなと思っています。一緒に頑張りましょう！」と語りました。



【晴 こころさんプロフィル】

はる・こころ ⽣年⽉⽇2009年2月19日 愛知県出身 サイズT161 B85 W65 H86 趣味・特技は食べること、料理、ゲーム、YouTube・ドラマ・映画鑑賞、口笛、わさびを食べられる