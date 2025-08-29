西野未姫、自宅に“特大プール”を設置 夫・山本圭壱＆長女と水遊び満喫「ベランダ広くてうらやまー!!」「なんかこの家族 素敵やな!!!」
タレントの西野未姫（26）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）、長女・にこりちゃん（0）と共に、自宅に設置した“特大プール”で水遊びする様子を公開した。
【動画】「ベランダ広くてうらやまー!!」自宅に設置した“特大プール”で水遊びする西野未姫ファミリー ※23分ごろ〜
「けーが一緒に入りたいと言うので特大のプール買いました」と題し、動画では大きなプールを組み立てるところも紹介。
「これやばいな」（山本）、「相当重いよ」（西野）、「これ、出してしまうのがしんどいなっていま思ってるの」（山本）などと話し、苦労しながらもベランダにプールを設置することに成功した。
後半では、プールに水を溜め親子3人で水遊び。にこりちゃんにとっては“人生初のプール体験”だったが、水に怖がることなくご機嫌な様子でお家プールを楽しんでいた。
コメント欄には「ベランダプール良いですね！!」「思ったよりでかいプールですね！」「ベランダ広くてうらやまー!!」「にこちゃんがただただ可愛い過ぎる」「なんかこの家族 素敵やな!!!」「家族3人、とっても楽しそう」「夫婦仲がいい ほのぼのしちゃいます」など、さまざまな声が寄せられている。
