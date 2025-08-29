「祭り界の、天使」内田理央、33歳にして初の“浴衣で祭り”に反響「スーパー可愛いな」「美しすぎます」
モデルで俳優の内田理央（33）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。シックな浴衣姿を披露した。
【写真別カット】「スーパー可愛いな」人生初プライベートで“浴衣姿”の内田理央
内田は「初めて浴衣を着てお祭りへ」と書き出し、ダークな浴衣にゴールドの帯を合わせた“大人”の雰囲気ただよう姿を公開している。
「着るのむずしそうだなあーと思って プライベートで浴衣を着たことがなかったんだけど（笑）」とつづり、プライベートでは人生初だという浴衣をまとい、笑顔で祭りを楽しむ姿や風に髪がなびくさわやかな姿を見せた。
この投稿にファンからは「スーパー可愛いな」「美しすぎます」「祭り界の、天使」などとコメントが寄せられている。
【写真別カット】「スーパー可愛いな」人生初プライベートで“浴衣姿”の内田理央
内田は「初めて浴衣を着てお祭りへ」と書き出し、ダークな浴衣にゴールドの帯を合わせた“大人”の雰囲気ただよう姿を公開している。
「着るのむずしそうだなあーと思って プライベートで浴衣を着たことがなかったんだけど（笑）」とつづり、プライベートでは人生初だという浴衣をまとい、笑顔で祭りを楽しむ姿や風に髪がなびくさわやかな姿を見せた。
この投稿にファンからは「スーパー可愛いな」「美しすぎます」「祭り界の、天使」などとコメントが寄せられている。