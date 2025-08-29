【ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール フリーザの小型ポッド】 【ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール 牛魔王の車】 11月15日 発売予定 価格：各1,320円

タカラトミーは、トミカ「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール フリーザの小型ポッド / 牛魔王の車」をそれぞれ11月15日に発売する。価格は各1,320円。

本製品は、トミカと「ドラゴンボール」のコラボレーション商品で、「ドリームトミカ」シリーズより「フリーザの小型ポッド」と「牛魔王の車」をトミカで表現したもの。

漫画家・鳥山明氏が描いた魅力的な乗り物をトミカとして商品化しており、「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール フリーザの小型ポッド」は、強敵フリーザが乗る小型ポッドを再現し、宙に浮いている様子を再現できるようにスタンドが付属しているほか、「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール 牛魔王の車」は、悟空たちがフライパン山で牛魔王からもらった車を再現している。

「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール フリーザの小型ポッド」

「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール 牛魔王の車」

(C) ＴＯＭＹ

(C)バード・スタジオ／集英社