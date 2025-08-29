AmazonでEarfun「Air Pro 4i」や「Clip」などセール。読者限定7％ OFFクーポンあり
「EarFun Air Pro 4i」
Amazonで9月4日23時59分まで開催中の「スマイルSALE」にて、Earfunのイヤフォンなどがセール価格で販売されている。29日11時に編集部が確認したところ、完全ワイヤレスイヤフォン「Air Pro 4i」は19％ OFFの6,490円、イヤカフ型「Clip」も19％ OFFの6,489円だった。
また、メーカーよりAV Watch読者限定の7％ OFF上乗せクーポン「EARAUGAV」も用意されており、これを適用すると、さらに低価格で購入できる。
クーポンコード：EARAUGAV
クーポンコード有効期間：9月4日23時59分まで
クーポン対象製品と期間中のセール価格、クーポン利用時の特別価格 EarFun Air Pro 4i
通常価格：7,990円
セール価格：6,490円
クーポン利用後の特別価格：5,971円
EarFun Clip
通常価格：7,990円
セール価格：6,489円
クーポン利用後の特別価格：5,970円
EarFun OpenJump
通常価格：8,990円
セール価格：7,390円
クーポン利用後の特別価格：6,799円
EarFun Air Pro 4
通常価格：9,990円
セール価格：8,190円
クーポン利用後の特別価格：7,535円
EarFun Tune Pro
通常価格：8,990円
セール価格：6,990円
クーポン利用後の特別価格：6,431円
EarFun Wave Pro
通常価格：8,990円
セール価格：7,638円
クーポン利用後の特別価格：7,027円
EarFun UA100
通常価格：9,980円
セール価格：8,479円
クーポン利用後の特別価格：7,801円
※表示されている価格は、ブラックカラーの製品に基づくもの。
※カラーによって価格が異なる場合がある。