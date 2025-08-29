先ほど伊東市の定例会見が開かれ、発表案件以外、記者の質問には一切答えないとしていた田久保市長に対して、メディア側から取材に応えるよう要請しました。



午前11時から開かれた定例会見の冒頭、メディア側から要請文が読み上げられました。



（メディアの代表者）

「予算の遅れなど市政に関わる重大な事案が発生している中で市長定例記者会見において今後取材に一切答えないと、市の幹部に表明したという事実は、市民に対する説明責任を果たすことを放棄していると言わざるを得ません。今回の定例記者会見を含め、今後、誠実に報道機関の取材に対応することを強く求めます」





この会見を前に、田久保市長は発表する案件以外の記者質問には一切答えない意向を示し、28日、幹部職員が考えを改めるよう説得にあたる異例の状況となっていました。（田久保市長）「きちんとこちらから発表するものに対しては整理をしたうえで、こうした定例会見で項目としてお示ししまして、それに対する質問は現在もそうですけど受けていく」29日午後には、8回目の百条委員会が開かれ調査が終結する見込みで、田久保市長の不信任決議案は、最速で来月1日にも市議会定例会で提出される見通しとなっています。