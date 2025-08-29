行ってみたい「広島県の星空スポット」ランキング！ 2位「生口島 瀬戸田サンセットビーチ」、1位は？
光の少ない広島の奥地には、満天の星が手の届きそうなほど近くに感じられる夜空が広がります。都会の喧騒（けんそう）を離れ、星たちだけが語りかけてくるような時間に浸れる場所です。
All About ニュース編集部は8月13〜15日の期間、全国10〜60代の男女214人を対象に「星空スポット（中国・四国地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい広島県の星空スポット」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
約800mにわたる白砂と澄んだ瀬戸内の海が特徴で、夕日の美しさでも有名です。条件がそろえば天の川を肉眼で見ることができます。
回答者からは「島でゆったりと星を観てみたいから」（20代女性／岡山県）、「日本の名海水浴場にもえらばれた白い砂浜が続くビーチで、夜景や星空もきれいです」（60代男性／兵庫県）、「ビーチと星が綺麗で映えました」（30代女性／京都府）といったコメントが寄せられています。
街明かりが少なく、星空と夜景を同時に味わえます。展望台の2階では、床に座ってゆっくりできるのもうれしいポイントです。
回答コメントでは「昔、修学旅行で見た記憶があるので、また見てみたいです」（50代女性／埼玉県）、「山頂からの景色がきれいだから」（20代女性／東京都）、「また行ってみたくなったから」（40代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は8月13〜15日の期間、全国10〜60代の男女214人を対象に「星空スポット（中国・四国地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい広島県の星空スポット」ランキングを紹介します！
2位：生口島 瀬戸田サンセットビーチ／46票2位にランクインしたのは、生口島（いくちじま）瀬戸田サンセットビーチです。しまなみ海道の中間地点に位置し、日本の水浴場88選にも選ばれています。
約800mにわたる白砂と澄んだ瀬戸内の海が特徴で、夕日の美しさでも有名です。条件がそろえば天の川を肉眼で見ることができます。
回答者からは「島でゆったりと星を観てみたいから」（20代女性／岡山県）、「日本の名海水浴場にもえらばれた白い砂浜が続くビーチで、夜景や星空もきれいです」（60代男性／兵庫県）、「ビーチと星が綺麗で映えました」（30代女性／京都府）といったコメントが寄せられています。
1位：宮島 弥山山頂／47票1位にランクインしたのは、宮島 弥山（みせん）山頂です。島中心に位置する標高535mの自然豊かな山で、山頂は一面が空と海の360度大パノラマ。
街明かりが少なく、星空と夜景を同時に味わえます。展望台の2階では、床に座ってゆっくりできるのもうれしいポイントです。
回答コメントでは「昔、修学旅行で見た記憶があるので、また見てみたいです」（50代女性／埼玉県）、「山頂からの景色がきれいだから」（20代女性／東京都）、「また行ってみたくなったから」（40代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)