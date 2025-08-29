¡Ø¤â¤·¥ì¥ó¡Ù¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¡ª¡¡¡È²µÍÕ¡ÉÅçºêÍÚ¹á¤È¡È¥Ï¥ì¡ÉISSEI¤Î¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤Ï¼Â¤ë¤Î¤«¡©¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡ÅçºêÍÚ¹á¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µÌÚÍË24»þ58Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè6ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿11ÅÀ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅçºêÍÚ¹á¡¦ISSEI¤é¤¬Áª¤ó¤À¡ÈÎø¤ÎÁªÂò¡É¤È¤Ï¡©¡¡¡Ø¤â¤·¥ì¥ó¡ÙÂè6ÏÃÍ½¹ð
¡¡¥ä¥Á¥Ê¥Ä¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò»ù¶Ì±«»Ò¤ÎµÓËÜ¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹°Û¿§¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Îø°¦¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¤òÆÃÊÌ¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¡¢³ëÆ£¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²µÍÕ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅçºêÍÚ¹á¡£Æ±¤¸¤¯¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²µÍÕ¤È¤Ï°ã¤¤´¶¾ð¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ëÀÄÇ¯¡¦¥Ï¥ì¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï ISSEI¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¼«¤é¤Î±Ä¤à¥«¥Õ¥§¤Ç¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦Coi¡¾Café¤ÎÅ¹¼ç¡¦¹É¹á¤òÊ¡ÅÄº»µª¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤ëCoi¡¾Cafe¤Î¾ïÏ¢¡¦¥Ê¥®¤ò½ÂÃ«¸¬¿Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îø°¦´¶¾ð¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²µÍÕ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëÀÄÇ¯¡¦ ÂÀ°ì¤òÃæ»³Í¥ÇÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à²µÍÕ¡ÊÅçºêÍÚ¹á¡Ë¤Î»Ñ¤ä¡¢²µÍÕ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ï¥ì¡ÊISSEI¡Ë¤Î»Ñ¤Ê¤É11ÅÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ïshallm¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¡×¡£¡Ö²Æ¤Î¸÷¤È±Æ¤òÊú¤¨¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¥¤·¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë°ì¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡¢²µÍÕ¤ä¥Ï¥ì¤¬Æ§¤ß½Ð¤¹ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼êÂÀ°ì¡ÊÃæ»³Í¥ÇÏ¡Ë¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ËÅú¤¨¤¿²µÍÕ¡ÊÅçºêÍÚ¹á¡Ë¡£ÂÀ°ì¤Ï²µÍÕ¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¹ðÇò¤ËÊÖ»ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë°ã¤¦¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ê¤¬¤é¤â¾¯¤·¤À¤±Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´ò¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë²µÍÕ¡£¤·¤«¤·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥®¡Ê½ÂÃ«¸¬¿Í¡Ë¤È¤Î¾×ÆÍ¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¥Ï¥ì¡ÊISSEI¡Ë¤È½ã¡Ê²ÖÅÄÍ¥Î¤²»¡Ë¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¡ÖÉáÄÌ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¡¹¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Ò¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹°Û¿§¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢ºÇ½ª²ó¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ï¡¢CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË24»þ58Ê¬ÊüÁ÷¡£¤Û¤«¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ8·î8Æü25»þ53Ê¬¡¢HBC ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¤Ë¤Æ8·î25Æü25»þ34Ê¬¤è¤êËè½µÊüÁ÷¡£
