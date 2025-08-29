Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品にNintendo Switch 2用おみせやさんごっこ「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」が追加された。

「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」は、2005年に第1作目が発売された「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズの最新作。Switch2版となる「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」では、Switch版に含まれる12店舗に加え、ハードの新機能「マウス操作」を用いるおみせを追加した、合計15店舗を収録し、Switch版とはひと味違う遊び方も楽しめる。

セールでは、Amazon限定特典「リジナルデジタル壁紙」付きが対象となっており、限定オリジナルデザインBOXで届けられる。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition】