Hey! Say! JUMP 伊野尾慧、中島裕翔のグループ卒業にコメント 「ありがとう寄り添ってくれて」とファン涙
Hey! Say! JUMPの中島裕翔が、8月28日（木）、同日付でグループを卒業することが、STARTO ENTERTAINMENTの公式ホームページで発表された。これを受け、同日にメンバーの伊野尾慧が自身のInstagramでストーリーズを更新。ファンへメッセージを送った。
【写真】伊野尾慧、中島裕翔の卒業を受けファンへメッセージ
■深夜投稿に反響
この日STARTO ENTERTAINMENTは公式ホームページで、中島が8月28日（木）をもって、Hey! Say! JUMPを卒業することを発表。「中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とし、「その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と経緯が説明された。中島は今後は俳優活動に専念する予定で、10月には個人ファンクラブが開設されるという。
この発表に対し、伊野尾は同日の深夜にストーリーズを投稿。「眠れるわけないよなぁ 一緒に頑張ってほしいな ごめんよ」と心境を明かし、ファンへ言葉を届けた。
伊野尾のファンへ寄り添う姿に、SNSでは「少し気持ちが救われました」「私よりももっと複雑な気持ちなのに、慧くん一緒に頑張ろうね」「涙が出てくる」「いつもファンに寄り添ってくれてありがとう」など反響が集まっている。
なお、Hey! Say! JUMPが8月31日（日）に出演する「a-nation 2025」については7人の出演となる予定だ。
引用：「伊野尾慧」Instagram（@kei_inoo.0622）、「STARTO ENTERTAINMENT」公式ホームページ
