柏木由紀が「未来型の失恋」？男性からのLINEの疑問告白
【モデルプレス＝2025/08/29】元AKB48の柏木由紀が、28日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜）に出演。男性からのLINEで疑問に思っていることを明かした。
【写真】柏木由紀「あざとくて何が悪いの？」収録後トーク
「あざとい×AI」と題され、チャット型AIへの恋愛相談がテーマとなったこの日。チャット型AIに人生相談をするという柏木は「『柏木由紀の良いところを教えて』とか」と相談内容を明かし、「好きな相手いた時に『こういうこと言ってみたい』とか『誘ってみたい』って時に背中を押してほしいから、AIがこう言ってくれるなら正しいって思える、友だちより相談しやすいなって思いましたね」とチャット型AIへの恋愛相談に対する考え方を語った。
そんな柏木には「誰に相談しても唯一結論に至ってない疑問がある」そう。「気になる異性のLINEで使う絵文字でニコニコの目だけを使ってくる人。ビックリマークとかハートとか口がついてる顔じゃなく目だけ…。これどういう気持ちですか？」と柏木が明かした疑問を、番組ではチャット型AIに質問することとなった。
すると、いくつか出された回答の１つに「あまり興味がない」というものが。柏木が「悔しいけどそうだと思います。ちょっと気づいてはいたんですけど、誰に言われても納得いってなかったんです」と落ち込むと、MCの南海キャンディーズ・山里亮太は「初めて見た、未来型の失恋」とツッコみ笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】柏木由紀「あざとくて何が悪いの？」収録後トーク
◆柏木由紀、チャット型AIへの相談内容明かす
「あざとい×AI」と題され、チャット型AIへの恋愛相談がテーマとなったこの日。チャット型AIに人生相談をするという柏木は「『柏木由紀の良いところを教えて』とか」と相談内容を明かし、「好きな相手いた時に『こういうこと言ってみたい』とか『誘ってみたい』って時に背中を押してほしいから、AIがこう言ってくれるなら正しいって思える、友だちより相談しやすいなって思いましたね」とチャット型AIへの恋愛相談に対する考え方を語った。
◆柏木由紀、男性からのLINEの疑問を告白 チャット型AIからの回答にガッカリ
そんな柏木には「誰に相談しても唯一結論に至ってない疑問がある」そう。「気になる異性のLINEで使う絵文字でニコニコの目だけを使ってくる人。ビックリマークとかハートとか口がついてる顔じゃなく目だけ…。これどういう気持ちですか？」と柏木が明かした疑問を、番組ではチャット型AIに質問することとなった。
すると、いくつか出された回答の１つに「あまり興味がない」というものが。柏木が「悔しいけどそうだと思います。ちょっと気づいてはいたんですけど、誰に言われても納得いってなかったんです」と落ち込むと、MCの南海キャンディーズ・山里亮太は「初めて見た、未来型の失恋」とツッコみ笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】